Contacté plusieurs fois par le sélectionneur des Lions indomptables Rigobert Song, Sacha Boey n’a pas encore pris sa décision. L’arrière-droit de Galatasaray (22 ans) semble lorgner une convocation en équipe fanion de France.

Dès sa nomination à la tête de l’encadrement technique des Lions Indomptables, Rigobert Song s’était promis de ramener le maximum de binationaux possible. Si le manager-sélectionneur a réussi à convaincre Christopher Wooh, Olivier Ntcham et autres Bryan Mbeumo, certains trainent encore le pas. C’est le cas notamment de Dina Ebimbé et son coéquipier de Francfort Evan Ndicka, ou encore l’arrière-droit de Galatasaray Sacha Boey. « Nous avons contacté tous ces joueurs », a assuré Rigobert Song lundi, lors d’une conférence de presse.

« Nous restons dans l’urgence. On a été nommés il y a quelques mois. Certains joueurs ont encore des problèmes administratifs. Nous, nous ne pouvons pas attendre », dit-il. Le manager-sélectionneur a insisté sur le cas de Sacha Boey (22 ans) qui semble lorgner une convocation en équipe de France. « Nous avons déjà discuté plusieurs fois avec Sacha Boey. A chaque fois, il nous a demandé d’attendre. Nous n’avons pas assez de temps. Nous ne pouvons pas attendre indéfiniment. On a besoin de tout le monde. Mais aujourd’hui, on fait avec ceux qui sont disponibles », tranche Rigobert Song.