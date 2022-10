Lions indomptables : Sacha Boey a pris sa décision

D’après des informations de Allez les Lions, Sacha Boey a de nouveau été approché par le staff technique de l’équipe nationale de football du Cameroun. Longtemps espéré dans la tanière des Lions indomptables, l’arrière-droit de Galatasaray a pris sa décision. Et elle semble définitive.

A en croire en effet nos confrères, Sacha Boey aurait servi une fin de non-recevoir au manager-sélectionneur Rigobert Song. Le défenseur de Galatasaray, en Turquie, aurait pris la décision de fermer définitivement la porte à une éventuelle sélection avec le Cameroun. Né en France en 2000, Sacha Boey a été international français dans les catégories jeunes. Passé par les U17, U18 et les U20, le natif de Montreuil espère sans doute un appel de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.

Pourtant, dès sa nomination à la tête de l’encadrement technique des Lions Indomptables, Rigobert Song s’était promis de ramener le maximum de binationaux possible. Si le manager-sélectionneur a réussi à convaincre Christopher Wooh, Olivier Ntcham et autres Bryan Mbeumo, et espère en avoir d’autres, le dossier Sacha Boey semble donc clos. Rigobert Song avait bien senti qu’il serait difficile de l’avoir pour la Coupe du monde au Qatar. « Nous avons déjà discuté plusieurs fois avec Sacha Boey. A chaque fois, il nous a demandé d’attendre. Nous n’avons pas assez de temps. Nous ne pouvons pas attendre indéfiniment », avait-il expliqué lors de la publication de sa dernière liste.