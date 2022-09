« Ne jugez pas Song, ni Samuel Eto’o. Dans un match de préparation, on envoie la seconde équipe et non l’équipe type. Le Cameroun sait qui va jouer titulaire, qui sera le remplaçant de l’autre. On ne peut pas afficher notre système de jeu, ni nos meilleurs joueurs. En 2014, l’Allemagne a envoyé son équipe remplaçante jouer son match amical contre le Cameroun et nous avons fait 2-2. Pendant la Coupe du monde qui a suivi, cette même Allemagne a sorti ses joueurs titulaires et a mis 7-1 au Brésil. »