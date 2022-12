Malgré l’élimination au premier tour de la Coupe du monde au Qatar, le sélectionneur du Cameroun Rigobert Song se projette déjà vers l’avenir.

Après une carrière de joueur bien remplie, Rigobert Song enchaîne les désillusions en tant qu’entraîneur. Comme avec la sélection locale au CHAN 2018 et l’équipe Espoir à la CAN 2019, le successeur d’Antonio Conceiçao a échoué au premier tour de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Avec une défaite, un nul et une victoire pour finir contre le Brésil (1-0), le Cameroun avait pourtant les armes pour passer en huitièmes de finale. Mais autant le dire, le sélectionneur Rigobert Song n’a pas toujours su comment en faire bon usage. Notamment face à la Suisse (1-0) et la Serbie (3-3).

Ce qui fait dire à de nombreux commentateurs sportifs que l’ancien “capitaine courage » des Lions Indomptables devrait déposer son tablier. Parce qu’il a fait preuve d’un certain nombre de limites dans ses choix tactiques. Et surtout parce qu’il est n’a pas atteint l’objectif à lui assigner. Les Lions se sont rendus au Qatar avec l’ambition de jouer 7 matchs. Mais l’aventure s’est arrêtée après leur troisième sortie. Et dans ce genre de situation, le premier responsable c’est bel et bien le sélectionneur. Au Ghana, également éliminé au premier tour de ce Mondial, le sélectionneur a démissionné.

Mais on l’aura bien compris : Rigobert Song n’est pas Otto Addo. Le technicien camerounais semble avoir l’intention de poursuivre l’aventure à la tête de l’encadrement des Lions. « J’ai un contrat de deux ans », a-t-il rappelé lors d’une conférence de presse. Rigobert Song se projette déjà vers l’avenir, convaincu d’avoir enfin trouver les astuces qu’il lui manquait pour avoir une équipe forte. « La clé de notre succès est de mettre une discipline au sein de l’équipe », a-t-il déclaré au soir de l’élimination. « C’est une nouvelle génération qui monte, a poursuivi Song. Il faut que les joueurs possèdent l’esprit compétiteur ».