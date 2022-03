Lions indomptables : Joël Matip, les nouvelles ne sont pas bonnes

En effet, en prélude à la récente Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 au Cameroun, l’entraîneur de Liverpool avait évoqué la question d’un possible retour en sélection, avec le joueur de 30 ans. Mais la réponse de Joël Matip avait été sans équivoque. Enfin, selon les propos de Jürgen Klopp. « Il n’envisage pas revenir en sélection. Je lui ai parlé et il a dit non. Ce ne sont que des nouvelles dans le monde entier sans rien derrière » , a révélé Klopp.

Si Samuel Eto’o et Rigobert Song croient pouvoir compter sur leur aura pour lui faire changer d’avis avant les barrages du Mondial 2022 les 25 et 29 mars contre l’Algérie, reste que les dernières nouvelles de Joël Matip pourraient tout freiner. « Joël Matip est malade, a déclaré Jürgen Klopp vendredi en conférence de presse. De nos jours, on peut être malade de différentes manières, donc il ne sera pas disponible ce samedi (contre West Ham, Ndlr.) ».