Pour la deuxième sortie en match amical des Lions A’, le sélectionneur Alioum Saidou a connu sa première victoire. C’était ce mercredi au Stade Omnisports de Yaoundé. C’est la sélection du Tchad qui qui servait de sparring partner. La formation du Cameroun a rapidement pris les devants sur penalty. Et c’est l’oeuvre de Bertand Junior Mani sur penalty. C’est son deuxième but en autant de rencontre après celui contre Bamboutos FC lors du premier match amical du stage.

Les Tchadiens vont niveler la marque au début de la seconde mi-temps. Et c’est l’œuvre de Bambot Djibrine. Les Lions A’ ne vont pas le prendre et vont se lancer à l’assaut des buts adverses. Et l’attaquant de Bamboutos, Junior Kemajou, va marquer le but du 2-1.

Les Lions A’ joueront contre la Guinée équatoriale lors du dernier tour qualificatif pour le CHAN 2023. Le match aller est prévu ce week-end contre le Nzalang Nacional.