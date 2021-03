Licenciement de Clarence Seedorf : c’était abusif et le Cameroun doit le dédommager

Ainsi en a décidé la FIFA. Ayant porté sa cause devant les instances de la FIFA, le mythique Clarence Seedorf a obtenu gain de cause pour avoir perdu son poste de sélectionneur du Cameroun. En conséquence, la fédération est sommée de le dédommager à hauteur de 207 millions de FCFA, soit l’équivalent de 316.000 €. Le règne de ce célèbre joueur a été des plus court à la tête de la sélection nationale. Sans véritablement avoir pris le temps de connaître l’ensemble des joueurs dont il avait la charge de sélectionner, les sélections étaient contrôlées par un petit groupe d’individus qui faisaient passer leurs intérêts au dessus de ceux des Lions Indomptables.