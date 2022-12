Lionel Messi va définitivement entrer dans la légende du football mondial. Cette Coupe du Monde 2022 va le hisser définitivement parmi les légendes absolues du football. Il faut dire qu’il aura survolé de son talent cette compétition. Lors de la finale jouée ce dimanche, Leo Messi a inscrit un doublé et a pesé de tout son poids et son expérience pour passer au travers d’un sélection française pleine de talents.

Il a marqué lors de chaque phase de la compétition, de la phase de groupe à la finale. Et il a éclairé une sélection d’Argentine qui n’aurait pas pu s’en sortir sans sa maestria. Un seul autre joueur a été de son niveau. Et il sera à ne point douter son successeur dans les prochaines compétitions. Kylian Mbappé Lotin.

La Pulga est le premier joueur a recevoir ce trophée plus d’une fois. Leo Messi avait reçu pareil honneur en 2014 alors que le Brésil s’était incliné en finale. Ce dimanche, le génie a inscrit un doublé en cours de match et a positivement lancé sa sélection lors de la séance de tirs au but.

Kylian Mbappé et Luka Modrić ont été élus respectivement Ballon d’argent et Ballon de bronze.

Ses sept buts et une passe trois passes ont aidé l’Argentine à remporter la Coupe du Monde pour la première fois depuis 2006.