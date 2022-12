Le Cameroun peut regretter de n’avoir pu rien faire contre la Suisse lors du premier match du groupe G de la Coupe du Monde 2022. Face aux portugais qui ont débuté la rencontre sans leur capitaine Cristiano Ronaldo, les Suisses ont calé et coulé gravement. Le remplaçant de Ronaldo, Gonçalo Ramos, était en état de grâce. Il va enfiler un triplé dans cette rencontre.

Le Portugal décroche ainsi le dernier ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Un jeunot de 21 ans, va être la grande vedette avec un triplé. Gonçalo Ramos (21 ans) a marqué aux 17e, 51e et 67e minute.

Le sélectionneur de la Suisse Murat Yakin, a parié sur un système de jeu qui ne lui avait pas souri en match amical contre le Ghana. Et c’est avec ce système tactique en 3-5-2, avec la titularisation d’Edimilson Fernandes en place de Silvan Widmer malade sur le côté droit. C’est peut-être ce qui a coulé la Suisse qui avait piégé le Cameroun.

Un Portugal intenable

João Félix va le servir généreusement et l’attaquant de Benfica va envoyer la balle au fond du filet de Yann Sommer (17e). Xherdan Shaqiri va trouver le poteau adverse suite à un coup franc (30e). Mais c’est sur un corner de Bruno Fernandes que le Portugal va ajouter une autre réalisation par l’intermédiaire de Pepe (2-0, 32e). Avec ce but, il devient à 39 ans et 283 jours, le plus vieux buteur dans un match à élimination directe en phase finale de Coupe du monde.

Dalot va servir Ramos qui va filer seul contre Sommer. L’attaquant de 21 ans s’amuse et inscrit le troisième but (51e). Quatre minutes plus tard, c’est le latéral Guerreiro qui inscrit sur une lourde frappe le 4e but des Portugal.

Akanji (58e) va inscrire l’unique but Suisse suite à un corner.

Ramos est bien en état de grâce. Il réalise son triplé la 69e minute et de quelle manière! Sur un joli piqué. Rafael Leão, dans le temps additionnel, va clore le score.

Si Murat Yakin mettait fin au calvaire de Schär à la pause, son remplaçant Eray Evin Cömert était surpris dès la 51e minute par Ramos qui le devançait pour couper au premier poteau un centre de Diogo Dalot et creuser l’écart (3-0). La rencontre tournait à la démonstration, à l’image du quatrième but portugais conclu par Raphaël Guerreiro à la conclusion d’un merveilleux mouvement collectif (55e).

à l’affût au second poteau sur un corner suisse prolongé de la tête au premier poteau par… Ramos se révélait anecdotique, car Ramos achevait son récital, en s’offrant un tripé, par un petit piqué du droit sur un nouveau service de João Félix (67e). Leão mettait fin au calvaire suisse d’une frappe enroulée du droit (90e+2), écoeurant Sommer.

Le Portugal va croiser le Maroc, l’unique représentant africain encore en lice dans cette compétition.