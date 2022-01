Le meilleur gardien du monde est un africain. Et c’est Edouard Mendy

Ce prix cimente la place du joueur de 29 ans parmi les meilleurs gardiens du monde et couronne une ascension remarquablement rapide vers le sommet du football, alors qu’il jouait dans les ligues inférieures françaises et envisageait de mettre un terme à sa carrière professionnelle il y a seulement six ans.

Les prix Best FIFA récompensent les meilleurs joueurs et joueuses de football, désignés par un jury international composé des entraîneurs actuels de toutes les équipes nationales féminines et masculines (un par équipe), des capitaines actuels de toutes les équipes nationales féminines et masculines (un par équipe), d’un journaliste spécialisé de chaque territoire représenté par une équipe nationale et des supporters inscrits sur FIFA.com.

Cette consécration vient corriger les flagrantes erreurs du Ballon d’Or FIFA organisé par le quotidien français L’Équipe.