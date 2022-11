Le lundi des Lions Indomptables à Abu Dhabi

C’est ce lundi que les Lions Indomptables ont officiellement entamé le stage préparatoire à la Coupe du Monde FIFA 2022. Cinq joueurs avaient fait le déplacement jeudi dernier avec le staff technique, Lors de cette séance de travail, les trois premers professionnels à être arrivés dans la tanière les ont rejoint.

C’était donc un groupe de huit personnes qui s’est plié à la torture physique du préparateur physique sous un soleil de plamb. Christian Bassogog, Olivier Mbaïzo et Nouhou Tolo les nouveaux venus, ont su apprécier.

Plusieurs joueurs sont arrivés trop tard pour prendre part aux entraînements collectifs. Le groupe des Lions Indomptables va devoir rapidement revoir ses gammes avant le match test contre Panama.

Le Team Press Officer informe , parlant de l’ambiance dans la tanière, elle reste studieuse et bon enfant pour les uns et les autres, conscients de l’histoire qu’ils s’apprêtent à écrire. Le programme du mardi 15 novembre 2022 prévoit: une évaluation médicale pré compétition en matinée pour tous les joueurs (prélèvements sanguins, l’ECG et échographie cardiaque), puis une séance d’entraînement en fin d’après-midi pour clôturer le deuxième jour de stage.