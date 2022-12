Le somptueux lob de Vincent Aboubakar n’a pas été porté par les internautes comme le meilleur de la Coupe du Monde 2022. Il faut dire que cette élection est un peu aléatoire et rien ne prouve que ce soit la véritable populairité du meilleur but. C’est le ciseau de Richarlison qui a été élu comme le plus beau but de la Coupe du monde 2022.

Les résultats du sondage ont été publiés ce vendredi, cinq jours après la finale équipe entre l’Argentine et la France. Le sublime enchaînement contrôle-ciseau face à la Serbie, a permis à Richarlison de remporter la mise.