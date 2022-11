Le Cameroun est prévenu : « la Suisse est une grande sélection »

Très peu, répondra t-il. L’année dernière, durant l’Euro, le groupe n’était probablement pas à son meilleur dans la phase de groupe. Mais a appris de ses erreurs. J’espère que l’équipe n’aura pas toujours besoin de provocations médiatiques pour réagir. Je crois que ce groupe est prêt. Il y a beaucoup de qualité avec des joueurs comme Akanji ou Embolo, qui brillent

Embolo ne sera jamais Lewandowski, mais il a de la puissance, de la qualité, a évolué depuis son transfert à Monaco. C’est bon pour sa confiance et pour nous aussi. Il en va de même pour Freuler, qui est passé d’Atalanta à Nottingham et a dû tout découvrir. C’est aussi précieux pour nous. La Suisse est une grande sélection, avec des personnalités et des qualités différentes, où tout le monde a faim.