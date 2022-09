Le Président de la Fécafoot a ciblé un objectif élévé pour les Lions Indomptables. Et il l’avait bien signalé aux joueurs au sortir du piètre match contre le Burundi: « Personne n’a sa place assurée dans cette équipe ». Il souhaite aller au Qatar pour aller au bout des sept matches. L’objectif, on peut le dire, c’est au moins la finale. Le Brésil s’est aussi donné le même objectif et un peu plus: remporter l’affaire.

Logé dans le même groupe, le Brésil et ses stars sont convaincus que c’est leur année. Depuis 1994, ce pays n’a plus jamais soulevé le trophée. Et pourtant, il dispose d’un bassin de joueurs parmi les plus doués de la planète. Pour cette fençetre FIFA, les deux nations ont saisi l’occasion pour se préparer.

Le programme du Brésil

Si le Cameroun a choisi la lointaine Corée du Sud pour s’aguerrir, le Brésil a décidé de rester en France. Pas à Paris, mais au Havre. La brochette de stars y prépare, en toute sérénité, la tactique qu’ils déploieront au Qatar.

La sélection nationale, vu les circonstances, ne foulera le vert pour la première fois que ce jeudi, Neymar Jr, Rodrigo, Vinicius et leurs coéquipiers en seront à leur quatrième séance de la semaine. Leur sélectionneur, Tite, déballe son programme en toute maîtrise. Le groupe vit bien, et les pratiques, reglées comme une horloge.

Une séance tactique aura lieu ce jeudi, et sera totalement dédié au match amical contre le Ghana du lendemain. Ce sera aussi le cas du Cameroun, avant l’explication de vendredi contre l’Ouzbékistan.