LDC CAF : fin de parcours pour Fovu de Baham

Après le nul (2-2) concédé au match aller de ce tour préliminaire de la Ligue des champions de la Confédération Africaine de Football (CAF), Fovu de Baham était condamné à la victoire samedi en Angola. Mission… non accomplie. Le représentant du Cameroun à cette compétition a encore obtenu le nul face au Petro de Luanda. Et cette fois, sans marquer le moindre but (0-0). Du coup, les deux buts encaissés au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo au match aller ont pesé dans la balance. Le club des rochers sacrés de l’Ouest est éliminé. Près de 21 ans après sa dernière apparition sur la scène continentale, Fovu de Baham ne verra pas la phase de groupes.

