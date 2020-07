La Fifve dégaine le week-end FIFVE 2.0

Invité surprise de l’année 2020, le coronavirus aura impacté toute la saison sportive jusque dans le mouvement du football vétéran. Prévue initialement à Berlin (Allemagne), la sixième édition du tournoi de la Fifve a été initialement annulée en raison de la pandémie. Avec les sorties progressives de confinement, la Fifve a choisi d’innover avec un format inédit avec un tournoi se déroulant sur plusieurs sites.

Ainsi, les 8 et 9 août prochains, Paris, Londres, Karlsruhe, Bruxelles et Cologne vont accueillir des rencontres comptant pour le week-end 2,0. Des formats identiques, des rencontres se déroulant au même moment dans quatre pays marqueront l’unité de l’édition. Et cette unité sera renforcée par le multiplexe diffusé sur des chaînes de télévision partenaires et les réseaux sociaux. Durant la journée, des points seront effectués sur les lieux qui abritent les rencontres, de façon à ce que le mouvement de rassemblement continue malgré l’éloignement physique.

En pensant à Emmanuel Ekeke

En choisissant de conserver son événement sous une forme différente, la Fifve continue son action de rassemblement et son engagement social dans la lutte contre la Covid-19 ; matérialisé il y a quelques mois par la distribution de masques au journalistes sportif camerounais. L’étape de Paris sera ainsi l’occasion de rendre un hommage à un des membres du mouvement, Emmanuel Ekeke (Asasb93 - Aulnay-sous-bois), emporté par la pandémie le 20 avril dernier. Le tournoi lui est d’ailleurs dédié.

Programme du week-end :



Vendredi : un webinaire sur l’impact du coronavirus dans le milieu du football

Samedi : Tournois à Bruxelles, Londres, Cologne et Karlsruhe

Dimanche : Tournoi à Paris