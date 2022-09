Les Lions Indomptables sont en stage depuis ce lundi en Corée du Sud. La Fécafoot n’avait laissé filtré aucune information par rapport à ce regroupement. Aucun journaliste camerounais n’ayant pu être du déplacement, le service de presse de la fédération est aux abonnés absents. Avec l’affaire de l’équipement Le Coq Sportif actuellement en jugement, l’on veut voir clair sur qui habillerait Lions.

C’est le chef du déoartement de communication de la fédération qui a fait une mise au point à ce sujet. Ernest Obama Nana, sur sa page Facebook, écrit à l’attention des supporters des Lions indomptables que:

« Les nouveaux équipements de marque ONE ALL SPORT fournis par l’équipementier sélectionné par la Fédération camerounaise de football seront étrennés en novembre prochain à la Coupe du monde de football Fifa QATAR 2022. En attendant, selon une disposition contractuelle stipulant que notre ex co-contractant dispose d’un délai de 6 (six) mois à compter de la date de résiliation du contrat pour écouler les stocks de produits fabriqués avec nos signes distinctifs, réciproquement, nos équipes nationales sont parfaitement en droit d’utiliser les équipements actuels jusqu’à la Coupe du Monde. Le temps pour notre nouvel équipementier de livrer les nouveaux produits attendus par les supporters des Lions indomptables.Il n’y a donc pas de souci à se faire. Nous serons prêts en temps et en heure à la Coupe du monde où le Cameroun tiendra son rang. »

La mise au point au sujet de l’équipementier

Les Lions Indomptables arboreront donc, pour les deux matchs de la fenêtre FIFA de ce mois de septembre, des uniformes du Coq Sportif.

C’est l’issue des discussions menées sous l’égide du Tribunal de Commerce de Paris, qui déterminera finalement la suite des choses.

Pour rappel, le 7 juillet dernier, la Fécafoot a annoncé qu’elle se retirait du contrat avec l’équipementier français. La CAN féminine du Maroc, avait-elle annoncée, serait la dernière où nos sélections joueraient en Coq Sportif.