JO 2020 - Barrages : les Lionnes trébuchent face au Chili

En raison de la pandémie de coronavirus, ce match aller des barrages des JO s’est joué à Antalya, en Turquie. Bousculées par des Chiliennes expérimentées, les Lionnes Indomptables ont vite craqué sous le froid de la ville turque. En à peine 25 minutes, Camila Alejandra Saez envoyait déjà les vice-championnes d’Afrique 2016 valser (0-1, 25e). Un coup de massue pour les filles entraînées par Alain Djeumfa, qui ne parvenaient toutefois pas à prendre le jeu à leur compte devant une équipe très bien organisée et proche de faire le break avant la pause.

Les Chiliennes débutaient la seconde période comme la précédente. Elles pressent haut et multiplient les offensives. En face, les Camerounaises réussissent à contenir les assauts adverses. Enfin, jusqu’à la 75e minute, lorsque Carla Guerrero faisait à nouveau danser leurs filets (0-2, 75e). Nchout Njoya Ajara réduit le score une minute plus tard (1-2, 76e), mais son but va s’avérer insuffisant. « Nous avons fait une mauvaise entame de match. On a pris deux buts sur coups de pied arrêté [...] Il y avait en face une bonne équipe chilienne. On va se préparer en conséquence pour le match retour », a indiqué le sélectionneur camerounais en fin de rencontre. Au match retour le 13 avril, les Lionnes Indomptables devront faire mieux. Les Camerounaises sont condamnées à gagner.

Louis Paul Bisseck