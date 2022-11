En marge de la première sortie du Cameroun à la Coupe du monde Qatar 2022, le défenseur Jean-Charles Castelletto était en conférence ce lundi. Le joueur du FC Nantes est notamment revenu sur l’état d’esprit du groupe de Rigobert Song.

« Ça fait assez longtemps que je suis là, je sais que lorsque tout le monde est connecté, lorsque tout le monde a la volonté physique comme c’est le cas en ce moment, il n’y a rien qui peut arrêter ça.

C’est un état d’esprit de guerrier, une volonté de se battre pour les autres. Je pense que si on a ça, on peut faire de bonnes choses.

Nous sommes une équipe. Chacun apporte ses qualités à l’équipe. Je sais qu’ensemble on est toujours plus forts. On perd ensemble, on gagne ensemble ».