Italie : Adrien Tameze enchaîne, Hellas Verona échoue

Adrien Tameze est sur un nuage. Arrivé au Hellas Verona l’année dernière, le milieu de terrain de 27 ans s’est adjugé le statut de titulaire incontesté cette saison. Le joueur originaire du Cameroun a disputé son 14e match de championnat ce samedi, à l’occasion de la… 14e journée de Serie A. Un déplacement à Sampdoria qui s’est soldé par une défaite 3-1. Mais avec une note positive pour l’ancien joueur de Valenciennes, auteur du premier but de la partie (37e). Tameze avait en effet bien lancé son club, privé de Martin Hongla, consigné à l’infirmerie.

Cinq jours après son but victorieux lors de la réception d’Empoli (2-1), Adrien Tameze enchaîne. Avec deux réalisations à son compteur, le natif de Lille a d’ores et déjà battu son record personnel de buts sur une saison. Dommage que le déplacement au stade Luigi Ferraris se termine sur une raclée, après des buts signés Candreva (51e), Ekdal (77e) et Murru (90e).