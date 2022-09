L’entraîneur de l’Inter Milan n’a pas mis les gants en conférence de presse mercredi, après la défaite (0-2) contre le Bayern Munich de Choupo-Moting. S’il est critique envers toute son équipe, Simone Inzaghi n’a pas particulièrement été positivement marqué par André Onana qui fêtait sa première titularisation dans les filets.

André Onana a fait un bon match mercredi en Ligue des champions. Mais la défaite (0-2) face au Bayern Munich semble faire oublier les neuf arrêts décisifs réalisés par le gardien camerounais qui fêtait sa première titularisation avec l’Inter Milan. Car alors que certains commentateurs se sont laissés convaincre par l’envie de le voir enchaîner les matchs, l’entraîneur de l’Inter Milan lui, se veut plus lucide.

« André Onana choix final ? Absolument pas. Cela dépendra des matchs individuels. Handanovic était au repos ce soir (mercredi,Ndlr.). Samedi contre le Torino il jouera », a lâché Simone Inzaghi en conférence de presse. L’entraîneur des Nerazzurri digère mal le premier but encaissé par le gardien camerounais. « Sur le premier but, nous étions deux à proximité de Kimmich, puis Sané a marqué un grand but, a ajouté Inzaghi. Aujourd’hui, je ne me souviens pas de grands arrêts d’Onana, mais nous devions mieux couvrir sur ce but car ils ont des joueurs capables de créer n’importe quelle situation ».