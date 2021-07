Info Camfoot : non, Carlos Kameni n’a pas eu un accident de voiture

Encore un mort sur les routes camerounaises ce vendredi. Le drame s’est produit près de Bangangté, dans la région de l’Ouest. D’après plusieurs publications sur les réseaux sociaux et des sites internet, Idriss Carlos Kameni serait impliqué dans cet accident qui a coûté la vie à un homme. Et même, que l’ancien gardien des Lions Indomptables aurait failli y rester lui-aussi. Contactés par Camfoot, plusieurs sources proches du joueur assurent qu’il n’en est rien. Enfin, en ce qui concerne l’ancien pensionnaire de Malaga.

« Contrairement à ce qui circule sur la toile, Carlos Kameni n’est pas directement impliqué dans cet accident. Il revenait de l’Ouest avec sa famille. Son cortège était constitué de deux véhicules lui appartenant. Lui et sa famille se trouvaient dans le premier véhicule, une Lincoln Navigator. Tandis que ceux qui l’accompagnaient se trouvaient dans le second véhicule, une Cadillac Escalade. Le drame s’est produit près de Ntonga. Le véhicule qui transportait Carlos était en avance, lorsque derrière lui, un homme a tenté de traverser la route et a été percuté par le second véhicule. Le monsieur est malheureusement décédé sur le coup et conduit à la morgue de Bangangté », raconte un ami du joueur. « Carlos est évidemment bouleversé par cet accident qui a coûté la vie à un homme, un être humain. C’est très triste », a-t-il ajouté.