Hugo Broos, le sélectionneur qui a remporté la CAN 2017 avec les Lions, est débouté à la FIFA

Hugo Broos, en portant plainte contre la Fédération Camerounaise de Football, espérait obtenir des dommages et intérêts exemplaires pour rupture abusive et unilatérale de contrat et espérait obtenir environ un milliard de FCFA au total.

La FECAFOOT reconnaissait effectivement une dispute contractuelle et affirmait lui devoir quelques 94 millions de FCFA d’arriérés de salaire.

Statuant contradictoirement, le juge unique de la FIFA a donné raison à la Fécafoot et exigé le paiement complet de salaires impayés que l’autorité du football du pays lui doit, sans un copeck de plus.