Foot Féminin : les Lionnes U20 calent face au Maroc

Pas de carton plein pour les Lionnes Indomptables U20. Les deux matchs amicaux disputés contre leurs homologues marocaines se soldent par des résultats différents. Après le succès 2-0 du 4 juillet dernier, les moins de 20 ans du Cameroun ont été battues (1-2) ce jeudi au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Alors qu’Elise Ndome avait ouvert le score durant la première période.

A chacun ses 45 minutes

A l’entame, les Camerounaises ont affiché leur envie de faire plier leurs adversaires. Leur large domination tout au long des 45 premières minutes, et les quelques accélérations de Fadimatou Kome et Gisèle Nga Manga pour tenter de percer la défense marocaine, ont payé dès le quart d’heure. Après un bon travail collectif, Elise Ndome ouvrait le score (15e, 1-0). Lamine Mana est proche de doubler la mise, mais sa frappe file dans les bras de la gardienne marocaine (30e). Les visiteuses réagissent 2 minutes plus tard. Si Tammar Salma est prise de court (32e) face à la gardienne camerounaise, Michaela Bihini doit ensuite opérer une parade difficile pour contrer une autre frappe (36e).

Les Camerounaises vont dans les vestiaires avec une petite avance. Mais au retour des vestiaires, la donne va complètement changer. Les visiteuses sont plus offensives. Les filles de Patrick Cordoba multiplient les assauts dans le dernier rectangle de Michaely Bihina, mais leurs tentatives sont repoussées à chaque fois. Enfin, jusqu’à la 65e, lorsque El Basstali Zoubi égalisait d’un léger coup de tête (65e, 1-1). Les actions marocaines se sont ensuite succédées, au point de déboucher sur un penalty transformé par Errakass Hajar (1-2). Un but fatal pour les Lionnes U20 qui ne se relèveront pas.