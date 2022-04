Foot féminin : la reprise du championnat le 16 avril

Le football féminin va enfin retrouver ses droits. Après une longue trêve de plusieurs mois notamment imposée par l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations entre janvier et février dernier, la saison peut enfin démarrer. L’ouverture du championnat de première division de football féminin est en effet prévue pour le samedi 16 avril 2022. La première journée sera marquée par un duel au sommet entre le champion en titre Awa FC et Louves Minproff, l’un des clubs les plus titrés du pays.

