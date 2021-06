Foot Féminin : Guinness Cameroun en mode séduction

« Une nouvelle campagne qui suscitera des conversations entre les générations sur toute l’étendue du territoire national sur la façon dont nous pouvons aider chaque Camerounaise à poursuivre ses rêves et s’assurer un avenir glorieux ». C’est en ces termes que Guinness Cameroun annonce la campagne lancée jeudi à Yaoundé. Dénommée « Avantage à domicile », il s’agit d’un ensemble d’actions qui visent à mettre davantage les footballeuses camerounaises sous les feux des projecteurs, dans l’optique de convaincre leurs parents de leur apporter un soutien plus important.

Pour illustrer la finalité de cette campagne de séduction, le sponsor officiel de la Guinness Super League, le championnat de première division de football du Cameroun, a réalisé un film. Ce court-métrage de 2 minutes met en scène la joueuse de Louves Minproff Jacqueline Nsim, qui raconte l’histoire de son rêve de devenir footballeuse professionnelle et comment, avec le soutien de sa mère, elle est encore plus déterminée à réaliser ce rêve. Moteur, ça tourne… action :

« J’ai toujours rêvé d’être footballeuse, dit la joueuse dans une vidéo qui retrace les temps forts de l’un de ses matchs de championnat cette saison.

Jouer au football, s’exclame sa mère. Une fille ? Je lui ai dit que ce n’était pas possible. Le déclic s’est produit quand j’ai compris que c’était sa passion. J’ai compris qu’elle méritait d’avoir sa mère à ses côtés. Je ne l’ai jamais vu jouer au football. Jamais au paravent.

Je me sens comme une super guerrière quand je joue. Mon cœur se porte très bien.

Je reconnais que j’aurais pu lui apporter plus de soutien avant. Maintenant, je veux qu’elle sache que je ne pourrais pas être plus fière.

En tant que femme, nous devons surmonter plusieurs obstacles. Nous devons avoir de la passion, de la force et de la détermination. Nous devons réaliser nos propres rêves. Mais pour réaliser encore plus de rêves, rien de tel que le soutien à domicile, conclue la jeune joueuse.

Inspirer les futures générations

A travers ce court-métrage, Guinness Cameroun veut inspirer les « futures générations de femmes à travers le pays et leur montrera que leurs rêves peuvent être réalisés, quelle que soit leur taille. Certaines personnes ne sont peut-être pas prêtes à accepter l’importance des jeunes femmes dans leur vie et à soutenir leurs rêves, mais en tant qu’entreprise avant-gardiste, nous pensons, chez Guinness que le moment est venu d’avoir cette conversation », a expliqué en conférence de presse, Félicité Ngangue.

Selon la directrice commerciale de Guinness Cameroun, il s’agira de donner aux joueuses plus de visibilité, l’opportunité d’être connues aux plans national et international.

« Les filles ont une passion : jouer au football, dit-elle encore. Nous sommes en train de créer des conditions pour qu’elles vivent leur passion au maximum. Nous leur donnons la visibilité nécessaire pour qu’elles soient perçues différemment que par le passé. Nous accompagnons les filles qui rêvent de jouer au football et qui ont besoin de soutien ». La campagne se déroule avec l’icône Roger Milla et la star des Lionnes Indomptables, Nchout Njoya Ajara.