FIFPro : Geremi tire la sonnette d’alarme pour l’Afrique

Geremi Njitap, ancien joueur de Galatasaray, du Real Madrid et de Chelsea est le vice-président de la FIFPRO, le syndicat qui s’occupe des joueurs et qui est un partenaire de la FIFA. Il anticipe déjà des difficultés financières pour les footballeurs et plus particulièrement pour les footballeurs africains. Si sur le plus vieux des continents, ces difficultés n’ont pas attendus la pandémie du CoronaVirus, la sortie de crise sera à elle seule toute une autre pandémie, cette fois là financière.