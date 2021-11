Fécafoot : Samuel Eto’o et Mbombo Njoya élus

Les Assemblées générales électives au sein des Ligues régionales de football se tiennent depuis ce lundi 1er novembre 2021. Première leçon du scrutin : Samuel Eto’o prend le contrôle de la région du Littoral. Candidat déclaré au poste de président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), c’est en effet la liste parrainée par l’ancien capitaine des Lions Indomptables et conduite par Robert Louis Mbekek qui a remporté le vote.

Autre nouvelle, Samuel Eto’o a été élu parmi les délégués qui prendront part à l’élection fédérale le 11 décembre prochain. Si l’ancien buteur de l’Inter Milan et du FC Barcelone peut jubiler, reste que son adversaire numéro un n’a pas chômé non plus. Dans la région de l’Ouest, la liste parrainée par Seidou Mbombo Njoya et conduite par François Kouedem a également été plébiscitée. De même, le président sortant de la Fécafoot a lui-aussi été élu au poste de délégué de la région, en vue de l’ultime élection. Si Eto’o et Seidou ne sont pas encore officiellement candidats à ce scrutin, ils sont au moins sûrs qu’ils voteront.