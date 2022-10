Nous venons respectueusement et très humblement par la présente vous présenter nos sincères et profondes excuses pour le comportement enfantin dont nous avons fait montre sur la vidéo devenue virale relayée par les réseaux sociaux dans laquelle nous sommes filmés en possession d’une arme en plastique dont l’apparence est très semblable à celle d’une arme originale.

Nous n’avons jamais souhaité volontairement ternir par notre comportement l’image de la fédération camerounaise de football dont vous êtes l’illustre Président et la sélection nationale U23. Nous avons abusé de la liberté qui nous a été donnée dans le souci d’évacuer le stress d’avant match et nous regrettons profondément notre acte cher Père.

Nous vous prions de nous accorder une seconde chance de nous acheter et espérons pouvoir nous montrer digne de votre confiance renouvelée. Nous appelons à votre humanité et à votre paternité pour protéger nos carrières qui sont encore embryonnaires et qui ne sauraient décoller sans votre magnanimité face à cette histoire qui certainement vous accable, jette le discréditer la fédération et retient l’attention du peuple camerounais tout entier.

Les cinq exclus des Lions U23