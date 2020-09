Fecafoot : le Ministre des Sports exige le respect des décisions du Tribunal Arbitral du Sport

La décision du Tribunal Arbitral des Sports qui lève la suspension de la LFPC fait du bruit dans le sérail. Trois jours après, le Pr Kombi Mouelle a réuni les parties prenantes du conflit, la Ligue et la Fécafoot, et s’est adjoint des représentants du CNOSC et des Directions Techniques (DAJ et DNSOS). Il était question pour lui de donner la vision du gouvernement sur cette affaire qui aura duré si longtemps. La décision de cette organisation internationale discrédite totalement tout le processus judiciaire du Cameroun au moment où ce pays s’apprête à organiser deux compétitions majeures de football.