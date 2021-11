Fécafoot – Crépin Nyamsi : « je ferai de Samuel Eto’o sélectionneur national  (...)

Jean Crépin Nyamsi est sûr de lui : au soir du 11 décembre prochain, c’est lui qui sera porté à la présidence de la Fécafoot et personne d’autre. « Ma candidature vient de franchir la première phase. La deuxième phase est la plus importante pour matérialiser ma victoire finale. Les Camerounais ont besoin d’un président proche du peuple et je suis cette personne. Je suis avec vous matin midi et soir. Je connais les problèmes du football camerounais. Le 11 décembre, je sais que je serai le prochain président de la Fécafoot », a écrit le candidat.

Inconnu ou presque des milieux du football, cet enseignant de métier qui a rempli les conditions d’éligibilité – contre toute attente ? – a même déjà une idée de ce que sera sa première action, une fois élue. Il s’agit de la nomination de Samuel Eto’o, également candidat à ce scrutin, à la tête de l’encadrement technique des Lions indomptables. « Je ferai de Samuel Eto’o sélectionneur national quand je vais être président de la Fécafoot le soir du 11 décembre. Le Footballeur doit être sur les stades », a-t-il promis.