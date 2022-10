Ce samedi, la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a organisé la première cérémonie des Awards de l’ère Samuel Eto’o. Et contre toute attente, l’on a noté des absences remarquables.

C’était sans doute l’un des rendez-vous les plus attendus au Cameroun, la cérémonie des Awards de la Fédération camerounaise de football sous l’ère Samuel Eto’o. Si les meilleurs acteurs de la saison ont pu repartir avec un trophée à la main et un large sourire aux lèvres, des questions restent cependant sans réponse. En effet, plusieurs personnalités importantes du monde du sport en général et du football camerounais en particulier n’ont pas pris part à cet événement.

Parmi les absences les plus remarquables, l’on peut citer celles de la légende Albert Roger Milla et du ministre des Sports Narcisse Mouelle Kombi. Les deux hommes ont-ils été ignorés par la fédération ? Difficile de savoir. Aucune information ne filtre pour l’heure auprès des organisateurs. Alors que certains commentaires laissent entendre que l’ancien numéro 9 vedette des Lions indomptables n’aurait pas été invité pour la cérémonie. Lui qui avait joué le rôle de Master of Ceremony lors du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 dans la même salle du Palais des Congrès.