Europe : Oliver Kahn prédit un bel avenir à André Onana

« André Onana est dans le Top 5 mondial des meilleurs gardiens de but au monde. La jeune génération est beaucoup plus souple que nous (rires). Onana est agile, véloce, rapide , puissant et sa capacité de relance au pied est excellente. Il est une sorte de condensé entre Alisson Becker et Marc André Ter Stegen. Ce garçon peut devenir le meilleur s’il continue à travailler dur », a confié l’ancien célèbre gardien de but allemand au journal allemand Bild.

Un avis sur les qualités du portier camerounais qui va certainement lui faire du bien. Un André Onana qui évoluera la saison prochaine à l’Inter de Milan où il a récemment signé un contrat de 5 ans.