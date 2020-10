Ephrem Mbom : la dernière prestation de l’un des deux meilleurs latéraux du football camerounais

Présidant la cérémonie, le pasteur de la chapelle sainte Anne de Nkongmondo rappellera aux uns et aux autres que la vie vient de Dieu et retourne vers Lui : « Pensons à tout ce qu’Ephrem Marie Mbom a été et ce qu’il a fait pour nous. Supplions le Seigneur pour qu’il lui pardonne ses manquements et le reçoive dans sa maison ». S’appuyant sur l’Evangile de Paul chapitre 6 verset 8, l’officiant a appelé à vivre avec Christ qui a vaincu la mort pour nous. Quelques extraits de son oraison : « Établissons avec Christ une relation empreinte de responsabilité seule à même de nous conduire vers la vie éternelle. »

Né en 1952 à Douala et décédé le 20 septembre dernier dans cette même ville, Ephrem Marie Mbom a tour à tour évolué dans Rail FC, Eclair et Léopard de Douala, avant de rejoindre le Canon de Yaoundé. Club avec lequel il aura été cinq fois champion et trois fois vainqueur de la coupe du Cameroun, vainqueur de la coupe d’Afrique des clubs champions et de la coupe d’Afrique des vainqueurs de coupes. C’est toujours avec le Canon qu’il entre dans les Lions indomptables et participe à la coupe d’Afrique des nations et du monde en 1982. Il sera inhumé demain, samedi 31 octobre 2020, dans son village natal à Makak dans le département du Nyong-et-Kellé, région du Centre.