Enzo Ebosse : un binational heureux de jouer pour les Lions Indomptables

Il est né et a fait toute a formation en France. Enzo Ebosse (22 ans) est un défenseur du Club français de Ligue 1 Angers. Il est donc coéquipier de Stéphane Bahoken. Il livre de plus en plus de minutes de jeu en club où il a été six fois titulaire en onze apparitions. Formé à Lens, il a représenté la France en sélection nationale des jeunes U16. Il a indiqué sur les réseaux sociaux tout son plaisir d’avoir été appelé pour la CAN 2021.