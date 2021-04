Elite One : Panthère leader, Dragon vainqueur

Mais ce que leurs adversaires ignoraient, c’est que la physionomie du match allait ensuite totalement changer. Dans un match totalement ouvert, Dragon égalisait (1-1, 25e), avant de dompter définitivement son adversaire en seconde période. Le gardien de Yaoundé II est en effet battu à deux autres reprises (54e et 75e). Un score qui enfonce davantage le club.

Panthère sur orbite

Dans le groupe B du championnat, le fauteuil de leader a changé d’occupant. Premier au classement depuis trois semaines, le club de la Panthère du Ndé a repris les commandes après avoir cédé sa place à Canon le week-end dernier. Le club de la Nzuimanto a battu New Stars 1-0. Le but de la victoire a été inscrit dans les dernières secondes du temps additionnel (90e+2). La quatrième victoire de la Panthère en six sorties cette saison en championnat.

Notons que cette année, les 21 clubs en compétition ont été répartis en deux groupes A (11 clubs) et B (10 clubs). Selon le règlement du championnat, les deux premiers de chaque groupe s’affronteront ensuite dans une sorte de demi-finales. Ainsi donc, le premier de la poule A croise le second du groupe B. Pendant que le premier du groupe B sera face au deuxième de la poule A. Les deux vainqueurs se croiseront enfin pour déterminer le champion du Cameroun.

Louis Paul Bisseck

Elite One : résultats de la 5e journée

POULE A (Exempt : Fovu de Baham)

Dragon (3-1) FC Yaoundé II

Bamboutos (1-1) Union de Douala

Stade Renard (3-0) Eding Sport

PWD (0-0) Avion

AS Fortuna (2-1) Djiko FC

POULE B

Colombe (2-1) YOSA

Panthère (1-0) New Stars

UMS (1-0) Apejes

TKC (1-2) Astres

Coton Sport – Canon de Yaoundé (reporté)