En route pour le club sud-africain Orlando Pirates, Marou Souaibou aurait pu rejoindre un club européen, mais Coton Sport a préféré ses intérêts personnels au détriment de ceux du joueur.

Les révélations sont faites par le média Sports vibes. D’après ce média, deux clubs européens auraient formulé des offres pour le ballon d’or camerounais Marou Souaibou. Mais le club mythique de Garoua aurait botté en touche ces offres et a jeté son dévolu sur le club sud-africain.

Selon Sports Vibes, Clermont Foot, un club de Ligue 1 française aurait manifesté son intérêt pour le ballon d’or camerounais. Le club français proposait un contrat de 3 ans à hauteur de 300 000 euros, soit un peu plus de 196 millions de Francs Cfa, payable en 3 tranches. Le joueur devait bénéficier d’un salaire de 15 000 euros, qui déduit des taxes et autres, allait être de 10 000 euros brut soit environ 6 millions 550 mille Francs Cfa par mois. En plus d’un logement et d’un véhicule. Clermont incluait aussi dans son offre, une prime de 20% à Coton Sport en cas de revente du joueur.

cérémonie du ballon d’or camerounais

En Allemagne, le club de Bundesliga 2, Arminia Bielefeld a également formulé une offre pour Marou Souaibou. Le club allemand proposait un salaire de 3 ans avec une gradation salariale. 10 000 euros la première année, 20 000 euros soit environ 13 millions de Francs Cfa la deuxième année et 40 000 euros soit près de 26 millions de Francs Cfa la troisième année. Selon le média, ces salaires seraient automatiquement doublés en< cas de montée en première division. En plus, l’attaquant camerounais allait recevoir 6 000 euros (3 millions 930 mille Fcfa) en cas de victoire et 2 000 euros (1 310 000Fcfa) pour chaque point pris par le club. Des primes qui elles aussi allaient être doublées en cas d’accession à la Bundesliga.

Pourtant, peu avant le mondial 2022, les dirigeants de Coton Sport de Garoua ont choisi Orlando Pirates, les clauses du contrat n’ont pas été révélées et les tentatives du médias Sports Vibes pour obtenir sont restées vaines.