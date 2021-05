Elite One : Canon dérouillé, Fortuna détrôné

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour le Canon Sportif de Yaoundé. Après deux victoires face à New Stars (0-1) et Colombe (3-1), les Mekok Megonda sont tombés sur un os plus dur : UMS de Loum. En déplacement pour le compte de la dixième journée d’Elite One, le club de la capitale politique du Cameroun s’est incliné 0-2 devant la détermination de son adversaire.

Canon battu, mais pas abattu



Auteurs d’un match terne, les hommes de Minkréo Birwé ont cédé à la fin de la seconde manche. La faute à un coaching réussi de Dieudonné Nké, l’entraineur des locaux qui a fait les bons choix au moment d’effectuer des remplaçants. La première illustration arrive à 84e lorsque, sur un contre rapide, Jean Paul Atangana se débarrasse du capitaine Nguédé Nguédé, avant d’ajuster Dyonang, le gardien de but du Canon de Yaoundé (1-0). Quatre minutes plus tard, c’est Eugène Essomba esseulé près du poteau droit qui inscrivait le but du break (2-0, 88e). La deuxième victoire consécutive du club de Loum qui reste sur une série de 6 matchs sans défaite (3 victoires, 3 nuls). Battu, le Canon Sportif de Yaoundé, termine néanmoins la phase aller de la saison, à la première place du groupe B du championnat. Dans le groupe A, l’AS Fortuna a cédé son fauteuil de leader à son bourreau du jour, Fovu de Baham, vainqueur 2-4.

Louis Paul Bisseck

Elite One : résultats de la 105e journée

POULE A (Exempt : Eding)

AS Fortuna (2-4) Fovu de Baham

Djiko FC (1-1) Bamboutos

PWD Bamenda (1-0) Stade Renard

FC Yaoundé II (1-2) Avion

Dragon de Yaoundé (1-0) Union de Douala

POULE B

Fovu de Baham (2-0) Canon de Yaoundé

New Stars (0-1) Coton Sport