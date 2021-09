Lions Indomptables : cap sur la Côte d’Ivoire

Les hommes d’Antonio Conceiçao vont passer leur première nuit à Abidjan ce samedi. Les champions d’Afrique 2017 n’auront qu’une journée (dimanche) pour préparer leur deuxième sortie dans cette phase qualificative de la Coupe du monde 2022. La bande à Eric-Maxim Choupo-Moting occupe la première place du groupe D après une journée. Et ça, ils le doivent non seulement au Mozambique qui a tenu la Côte d’Ivoire en échec (0-0), et à leur victoire 2-0 sur les Flames du Malawi vendredi à Yaoundé. Un but du capitaine Vincent Aboubakar et un autre du défenseur Michaël Ngadeu ont suffi pour organiser une belle fête, lors de ce match qui a également servi d’inauguration du stade de 60.000 places du Complexe Sportif d’Olembé.