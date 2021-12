Dans quelques minutes on connaitra le prochain président de la fédération camerounaise de football. Si la situation a été longtemps tendue, des accusations fusant de part et d’autres, les délégués sont passés au vote. Pour résumer rapidement, des quatre candidats en lice, les élections se résument finalement en Eto’o contre Mbombo Njoya. Jules Denis Onana et Wandja se sont alignés derrière Mbombo Njoya.