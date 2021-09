Élections à la Fécafoot : Samuel Eto’o et ses soutiens remportent le scrutin haut la main

La Sanaga Maritime a pompeusement approuvée l’initiative de l’ancien capitaine des Lions Indomptables de se porter candidat à un poste électif. C’est le constat qui se dégage après la fin des activités électorales dans ce département. Tous les candidats soutenus par l’ancien Pichichi du football espagnol ont remporté leur scrutin. Timothée Nyemeck qui défendait son bilan a été ni plus ni moins que terrassé contre le candidat soutenu par Samuel Eto’o, Daniel Nyoma élu avec 22 voix contre 2. Il sera secondé dans ses tâches par Henri Ihon Nyetem et Camille Ébongué à titre de premier et deuxième vice-président.