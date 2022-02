Coupe du Monde Qatar 2022 : Cameroun - Algérie, match aller le 24 mars 2022

Les Verts sont animés d’un désir de revanche et espère que le cauchemar du Cameroun n’était qu’un faux pas.

L’élimination des Lions Indomptables en demi-finale a fait mal, et a révélé des schismes à l’interne. Quarante-huit heures plus tard, la remontada contre le Burkina, et surtout la manière avec laquelle elle s’est réalisée, a remis du baume dans les coeurs et le Cameroun a fêté comme s’il s’agissait du véritable trophée.

Si le débat du maintien ou pas de Conceiçao Da Silva à la tête de la sélection fait rage dans les chaumières, il vaut mieux se rappeler que le 24 mars 2022 c’est déjà demain.

Le Stade Omnisports de Japoma devra abriter l’événement.