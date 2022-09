La Coupe du Monde de football est l’un des événements sportifs les plus en vus dans le monde. Et elle n’arrive qu’une fois tous les quatre ans. Antérieurement, elle servait aussi à mettre en valeur la culture de notre terroir. Et à l’approche de la date d’ouverture, les instances du pays faisaient corps pour accompagner au mieux les Lions Indomptables.

Pour ce qui est de la campagne à venir, les relations sont distantes entre l’exécutif de la fédération, son ministère de tutelle et les autorités gouvernementales. Pour la question simple de budget pour l’événement, les parties ne se sont pas entendues sur les sommes à prevoir.

La Fécafoot a fait parvenir un budget prévisionnel de 13 millards 682 millions Fcfa à l’État. Ce montant a été jugé ahurissant par le Premier Ministre.

C’est quatre fois plus que ce qu’a coûté la prise en charge du Mondial 2014. C’est la dernière à laquelle le Cameroun à participé. En 2014, l’État avait allongé 3 869 711, 00 FCFA pour gérer l’ensemble de la délégation camerounaise. Et c’était la plus pléthorique des toutes les nations participante. La fédération était gérée à l’époque par Pr Joseph Owona et son Comité de Normalisation.

Il faut aussi dire que des ententes étaient en place qui garantissaient un retour d’investissement pour compenser l’argent public investi. Du temps de Iya Mohammed, la Fécafoot reversait au Trésor Public 49% des entrées qu’elle recevait des compétitions.

Coupe du Monde : beaucoup d’argent pour les participants

Au vu de l’animosité ambiance actuellement, nous n’avons pas pu vérifier que l’État pourra recevoir un retour sur investissement. Ceci d’autant plus que de manière unilatérale, la Fécafoot s’est appropriée tous les droits de nomination sans égard au droit de regard stipulé dans les textes organiques qui régulent la collaboration entre les instances.

Surpris par le budget prévisionnel de la fédération, le Premier Ministre a décidé de s’occuper de refaire l’exercice, tout en estimant que cela ne devrait pas être plus élévé que 4 milliards de FCFA.

Il faut préciser que les Lions Indomptables sont déjà pris en charge soit par l’État, soit par la FIFA. L’institution mondiale octroie 2 millions de dollars, soit 1 milliard 362 millions FCFA à chaque sélection qualifiée pour se préparer au tournoi. La Fécafoot, comme toutes les autres nations participantes, ont déjà reçu ce montant.

Et pourtant, c’est l’État du Cameroun qui continue à financer toutes les dépenses liées à la préparation comme le présent stage en Corée du Sud, les voyages, la logistique, l’alimentation, tous les salaires du personnel, etc…

La FIFA octroie US $ 2 millions pour ses préparer au mieux

La FIFA, quand à elle, s’occupe des joueurs, des différents staffs, à hauteur de 55 personnes pour le temps que durera la compétition.

En plus de ces 2 millions de dollars, toutes les sélections recevront 10 millions de dollars, presque 7 milliards de FCFA pour participer à la phase de groupe. Plus les équipes progresseront dans la compétition, plus elles gagneront d’argent.

Le vainqueur de la Coupe du monde recevra un prix de 50 millions de dollars. Au total, les champions du monde gagneront donc 62 millions de dollars en prix pur.

Et comme l’a dit le Président de la Fécafoot, permettez-nous de rêver. En remportant ce trophée, la Fécafoot s’enrichira de 42 milliards 203 millions de FCFA. Ça ne chagera pas le monde, sauf que…