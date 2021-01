Coupe de la Confédération Africaine : AS Sonidep du Niger se dresse devant Coton Sport

C’est un club en solide santé financière que Coton Sport de Garoua va affronter les 14 et 21 février prochain en match aller et retour en compétition africaine. Ainsi en a décidé le tirage au sort qui s’est tenu ce vendredi au siège de la CAF au Caire, en Égypte. Ce club nigérien appartient à la Société Nigérienne des Produits Pétroliers au pétrolier (SONIDEP) qui a été crée en 2014. Le match aller est prévu à Niamey et le retour à Garoua une semaine plus tard. Le club qui sortira vainqueur de cette double duel se qualifiera pour la phase de groupe de la Coupe des Confédération Africaine.