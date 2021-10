Coupe de la CAF : Coton Sport se casse les dents à Gaborone

Mauvaise opération pour Coton Sport de Garoua. Pour leur première sortie dans les préliminaires de la Coupe de la Confédération Africaine de Football, les champions du Cameroun sont tombés devant Orapa United (2-1) samedi. Une défaite qui s’est dessinée dès la 26e minute, avec l’ouverture du score signée Mbatshi Elias.

Souaibou Marou a ensuite égalisé (47e), mais la domination des locaux était flagrante. Les Botswanais insistaient pour faire craquer leurs adversaires. Et leurs efforts ont payé : Lopang Mosige faisait plier les Camerounais à l’heure de jeu. Si les Cotonniers peuvent se féliciter d’avoir inscrit un but à l’extérieur, ils sont néanmoins contraints à une victoire dans une semaine à Garoua, lors du match retour de ce second tour préliminaire.