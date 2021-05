Coupe de la CAF : Coton Sport de Garoua en demi-finale

Les Cotonniers ont en effet été les premiers à trouver le chemin des filets sur le terrain du Jaraaf ce dimanche. Sur une passe lumineuse de Lambert Araina, le Burkinabé Sanou Sibiri ouvrait le score (0-1) à la 21e minute de jeu. Un but précieux qui envoie les vice-champions du Cameroun en demi-finale. Car malgré les réactions d’Albert Diene (34e) et de Pape Ndizue (74e), Coton Sport, vainqueur au match aller 1-0 se qualifie (2-2). Le club de Garoua n’avait plus atteint le dernier carré de la Coupe de la CAF depuis l’édition de 2014-2015.

Coton-JSK, les retrouvailles

En demi-finale, Salomon Banga et ses coéquipiers vont affronter la JS Kabylie, club qu’ils battu en aller et retour d ela phase de groupe (1-2 et 1-0). Coton Sport reçoit son prochain adversaire à Garoua le 19 juin. Avant de se déplacer en Algérie le 26 juin.