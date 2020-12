Compétitions Africaines : PWD de Bamenda s’incline à domicile

Le club de Bamenda a été déclaré champion du Cameroun lors de la dernière campagne, écourtée à cause du confinement dû au nouveau CoronaVirus. Même si le championnat, organisé par le Comité Transitoire Technique de la Fédération, aurait dû être invalidé par les décisions de la plus haute cours de justice en matière de sport, le TAS, un consensus a été vite trouvé pour ce ce soit le leader de l’Élite One, à la date de suspension des activités, qui représente le Cameroun en Champions League Africaine.