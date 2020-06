Colombie - Cameroun : Roger Milla s’était préparé pour Higuita

L’attaquant de 38 ans a dépossédé le gardien colombien du ballon avant d’aller marquer pour le Cameroun le but de la qualification pour les quarts de finale. El Loco reconnaîtra lui-même, plus tard, qu’il avait fait à cette occasion « une erreur grosse comme une maison ».

Milla a été l’un des héros d’Italie 1990. Il confirmera quatre ans plus tard aux États-Unis en battant son propre record du buteur le plus âgé de toute l’histoire de la Coupe du Monde. Mais c’est bien en Italie que l’ancien joueur de Bastia, Saint-Étienne et Montpellier établira sa légende, grâce notamment à une bourde colossale d’un autre monument du football mondial, venu de Colombie.

« J’ai eu de la chance sur ce but car je jouais avec Carlos Valderrama, le capitaine colombien, à Montpellier », explique Milla. « Valderrama m’avait montré des vidéos où Higuita dribblait en dehors de sa surface. Je me suis dit que si j’étais assez rapide, je pourrais peut-être le forcer à la faute. Et ça a marché. »