Classement FIFA : le Cameroun reste en 53e position

Dans le Top 50 en revanche, quelques évolutions sont à noter : le Pays de Galles (23e, moins 1) et le Paraguay (41e, moins 1) perdent chacun une place, tandis que le Ghana (46e, plus 1) monte lui d’un rang.

La Palestine (103e, plus 3) s’octroie quant à elle le titre de meilleure progression du mois, grâce notamment à ses succès enregistrés lors de la coupe Bangabandhu, qui lui permettent de dépasser l’Estonie, Trinité-et-Tobago, le Mozambique et le Kenya.

Finaliste malheureux de la coupe Bangabandhu, le Burundi (149e, plus 2) a, comme la Palestine, disputé quatre matches en janvier, qui lui ont en partie permis de faire son entrée dans le Top 150.

Dans le reste du classement, Aruba (200e, plus 1) et le Pakistan (200e, plus 1) poursuivent leur chemin côte à côte après avoir chacun grappillé une place dans un mois de football international des plus calmes.