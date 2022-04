Classement FIFA : le Cameroun monte encore

Les Lions indomptables passent de la 38e à 37e position. Vincent Aboubakar et ses coéquipiers occupent la sixième place au niveau africain. Les Camerounais arrivent derrière le Sénégal (20e mondial), le Maroc (24e), le Nigeria (30e), l’Égypte (32e) et la Tunisie (35e). L’Algérie (44e), le Mali (52e), la Côte d’Ivoire (53e) et le Burkina Faso (56e) complètent le Top 10 africain. Tandis que le Ghana (60e), qualifié pour le Mondial arrive juste après.

Équipe ayant passé le plus de temps au sommet du Classement FIFA/Coca-Cola (4 731 jours), le Brésil (1er, +1) retrouve la tête de la hiérarchie mondiale en ce mois de mars 2022, cinq ans après l’avoir quittée.

Si cette édition de mars 2022 revêt donc un caractère historique, elle est également d’une importance capitale. En effet, elle a servi de référence pour la répartition des chapeaux du tirage au sort de la Coupe du monde qui aura lieu ce vendredi 1er avril.